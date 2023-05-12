Папа Франциск прощается с послом РФ в Ватикане

Посол России при Святейшем Престоле Александр Авдеев в четверг посетил Папу Римского Франциска с прощальным визитом. Дипломат занимал эту должность десять лет.

Согласно программе папских аудиенций, которую опубликовала пресс-служба Ватикана, посол Российской Федерации утром 11 мая был принят Святейшим Отцом. Как обычно бывает с прощальными визитами, в Ватикане не рассказали подробностей разговора Папы Римского и российского дипломата.

В феврале 2022 года Папа Франциск нанес Авдееву личный визит, посетив диппредставительство. По словам самого дипломата, понтифик тогда пришел, чтобы лично расспросить российского посла о ситуации в Донбассе и на Украине.

Святейший Престол поддерживает полные дипломатические отношения с Российской Федерацией с 2009 года. Александр Авдеев находился на посту Чрезвычайного и полномочного посла России в Ватикане со 2 мая 2013 года, практически с начала понтификата Франциска. Среди прочего, он подготовил три визита президента России Владимира Путина к Папе Римскому (последний из них состоялся в 2019 году).