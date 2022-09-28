Папа Франциск произвел ряд важных назначений в Римской Курии

Папа Франциск назначил кардинала Жозе Толентину де Мендонсу, бывшего архивариуса Ватиканского Секретного Архива и библиотекаря Святой Римской Церкви, префектом Дикастерии по культуре и образованию. Решение было объявлено 26 сентября 2022 года, передает Седмица со ссылкой на Пресс-службу Ватикана.

Португальский иерарх родился на острове Мадейра. Изучал богословие. В 1990 году рукоположен в сан священника. Затем продолжил свои богословские занятия в Риме. Стал преподавателем Португальского католического университета. В 2011 году Мендонса был назначен канцлером Папского совета по культуре. С 1 сентября 2018 г. он являлся архивариусом и библиотекарем Святой Римской Церкви. 1 сентября 2019 года Папа Франциск объявил о возведении его в кардинальское достоинство.

Папа Римский также назначил секретаря Дикастерии по культуре и образованию. Им стал священник Джованни Чезаре Пагацци, преподаватель Папского богословского института брака и семейных наук, носящего имя Иоанна Павла II.

Дикастерия по культуре и образованию стала преемницей Папского совета по культуре и Конгрегации католического образования, о слиянии которых в одну структуру было объявлено после публикации новой Апостольской конституции Praedicate Evangelium.

Папа Франциск также назначил преемника кардинала Мендонсы. Архиепископ Анджело Винченцо Дзани, который ранее был секретарем бывшей Конгрегации католического образования, станет архивариусом и библиотекарем Святой Римской Церкви.