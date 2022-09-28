Папа Франциск произвел ряд важных назначений в Римской Курии

Папа Франциск произвел ряд важных назначений в Римской Курии

Сентябрь 28, 2022

назначил кардинала Жозе Толентину де Мендонсу, бывшего архивариуса Ватиканского Секретного Архива и библиотекаря Святой Римской Церкви, префектом Дикастерии по культуре и образованию. Решение было объявлено 26 сентября 2022 года, передает Седмица со ссылкой на Пресс-службу Ватикана.

Португальский иерарх родился на острове Мадейра. Изучал богословие. В 1990 году рукоположен в сан священника. Затем продолжил свои богословские занятия в Риме. Стал преподавателем Португальского католического университета. В 2011 году Мендонса был назначен канцлером Папского совета по культуре. С 1 сентября 2018 г. он являлся архивариусом и библиотекарем Святой Римской Церкви. 1 сентября 2019 года Папа Франциск объявил о возведении его в кардинальское достоинство.

Папа Римский также назначил секретаря Дикастерии по культуре и образованию. Им стал священник Джованни Чезаре Пагацци, преподаватель Папского богословского института брака и семейных наук, носящего имя Иоанна Павла II.

стала преемницей Папского совета по культуре и Конгрегации католического образования, о слиянии которых в одну структуру было объявлено после публикации новой Апостольской конституции .

Папа Франциск также назначил преемника кардинала Мендонсы. Архиепископ Анджело Винченцо Дзани, который ранее был секретарем бывшей Конгрегации католического образования, станет архивариусом и библиотекарем Святой Римской Церкви.

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