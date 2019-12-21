Папа Франциск произвел изменения в Коллегии Кардиналов

В субботу, 21 декабря с.г., в Ватикане было объявлено о том, что Папа Франциск принял прошение об отставке кардинала Анджело Содано с должности Декана Коллегии Кардиналов, поданное в связи с почтенным возрастом. Того же дня Святейший Отец подписал Апостольское послание в форме «Motu proprio», которым установил, что отныне назначение на эту должность будет производиться на пятилетний срок с возможностью пролонгации, а после завершения мандата кардинал, оставляющий эту должность, получит титул «Декана-эмерита (Декана на покое)».

Кардинал Анджело Содано, которому исполнилось 92 года, на протяжении пятнадцати лет, с 1990 по 2005 гг., был Государственным Секретарем Святого Престола. В 2005 году он стал Деканом Коллегии Кардиналов, заменив на этом посту кардинала Йозефа Ратцингера, избранного Преемником Святого Петра. На это служение он был выдвинут собратьями-кардиналами в ранге кардиналов-епископов согласно предписаниям права.

«Теперь, однако, – пишет Святейший Отец в новом Motu proprio, – приняв отречение кардинала Анджело Содано, которого я искренне благодарю за достойное служение Коллегии Кардиналов, исполняемое в течение почти пятнадцати лет его мандата, принимая также во внимание тот факт, что с ростом количества кардиналов Кардиналу-Декану довлеют всё более серьезные обязанности, мне кажется подходящим, чтобы отныне и впредь Кардинал-Декан, который и в дальнейшем будет избираться из числа кардиналов-епископов согласно предписаниям, определенным §2 352-го канона Кодекса Канонического Права, оставался на этой должности в течение пяти лет с возможностью возобновления, а по завершении своего служения смог получить титул Декана-эмерита».

Структура Коллегии Кардиналов и обязанности ее Декана Любой кардинал, в знак особой близости с Епископом Рима, носит титул одной из церквей Римской епархии или древних пригородных епархий. В зависимости от своего ранга, члены Коллегии Кардиналов делятся на кардиналов-епископов, к которым относятся те, кто имеет титул пригородных епархий, а также Патриархи Восточных Католических Церквей со своим традиционным патриаршим титулом; кардиналов-пресвитеров (обычно ими бывают иерархи поместных Церквей), кое носят титулы римских храмов; и кардиналов-диаконов (обычно – иерархи, несущие служение в Римской Курии) с титулами древних римских диаконий. В конце июня 2018 года Папа Франциск принял решение возвести в ранг кардиналов-епископов видных куриальных кардиналов Пьетро Паролина, Леонардо Сандре, Марка Уэлле и Фернандо Филони. Коллегию Кардиналов возглавляет Декан, однако это скорее просто почетный титул, определяющий его статус «primus inter pares». До сих пор пребывание на этом посту не имело временных ограничений. В случае вакантности Престола Святого Петра именно Декан созывает Конклав, которому надлежит избрать нового Понтифика, и он же председательствует на его заседаниях. Но это только в том случае, если Кардиналу-Декану на момент начала Конклава будет меньше 80-ти лет. В противном случае, он, как и любой другой кардинал, не может участвовать в Конклаве. Так после отречения Папы Бенедикта XVI в 2013 году кардинал Анджело Содано, которому на тот момент было 86 лет, возглавлял общее собрание кардиналов перед началом Конклава, но в ходе голосований в Сикстинской капелле председательствовал Вице-декан Коллегии, кардинал Джованни Баттиста Ре.

По материалам Vatican News