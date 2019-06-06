Папа Франциск призывает в июне молиться за священников

«Я хочу попросить вас обратить внимание на священников, трудящихся в наших общинах». Так начинается видеообращение Папы Франциска, в котором он формулирует свое молитвенное намерение на июнь. Именно на этот месяц приходится торжество Пресвятого Сердца Иисуса к которому приурочен День молитвы о святости священников.