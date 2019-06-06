Папа Франциск призывает в июне молиться за священников
«Я хочу попросить вас обратить внимание на священников, трудящихся в наших общинах». Так начинается видеообращение Папы Франциска, в котором он формулирует свое молитвенное намерение на июнь. Именно на этот месяц приходится торжество Пресвятого Сердца Иисуса к которому приурочен День молитвы о святости священников.
«Не все они совершенны, но многие из них без остатка посвящают себя своему служению и делают это со смирением и радостно. Это — священники, которые рядом, готовые неустанно трудиться ради блага всех душ. Мы благодарны за их пример и свидетельство. Так будем же молиться за священников, чтобы, благодаря своему смирению и умеренности, они активно включились в солидарное служение, прежде всего, самым бедным», — сказал Святейший Отец.
По материалам Vatican News
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