Папа Франциск призывает Церковь Рима помочь в жилищном кризисе

15 ноября Епископ Рима направил послание духовенству и монашествующим своей епархии, призывая их сделать смелый жест милосердия в преддверии Юбилейного года. Святейший Отец предлагает церковным организациям, владеющим недвижимостью, предоставить доступные помещения тем, кто находится в сложных жилищных условиях, чтобы смягчить кризис, вселить надежду и обеспечить защиту тем, кто рискует остаться без крыши над головой. Передает русская служба Vatican News.

Папа подчёркивает, что его призыв адресован в первую очередь тем, кто владеет гостиничным бизнесом, свободными помещениями и квартирами: их ответ станет ощутимым знаком любви и солидарности для тысяч жителей столицы, оказавшихся в жилищной нестабильности. Также в своей булле Spes non confundit, изданной по случаю провозглашения Юбилейного 2025 года, Папа призвал «всех быть осязаемыми знаками надежды для очень многих братьев и сестёр, живущих в тяжёлых условиях».

Святейший Отец признателен многочисленным римским приходам, монашеским общинам, католическим организациям и отдельным семьям за их действия, которые часто остаются негласными, но передают любовь Божью и возрождают надежду через конкретные жесты милосердия. Общее благо – основа социального учения Церкви – включает в себя три неотъемлемых права, гарантирующих человеческое достоинство: на землю, дом и труд, подчёркивает Папа, акцентируя внимание на важности сотрудничества с государственными и общественными институтами.

«О людях, которые найдут пристанище, позаботятся учреждения и социальные службы, в то время как организации и народные движения предоставят индивидуальный сервис, уход и ценности для укрепления отношений и фундаментального вклада в достойный приём и созидание братства».

Координатором гуманитарных инициатив назначен кардинал Балтассаре Рейна, генеральный викарий Римской епархии, сообщает Папа и в конце послания благодарит всех, кто откликнется, за великодушие и помощь самым нуждающимся.



На фото — Папа Франциск на встрече с неимущими Римской епархии (19 ноября 2023 г.):