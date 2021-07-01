Папа Франциск призвал в июле молиться об укреплении социальной дружбы

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на июль. Папа Франциск просит христиан молиться об укреплении социальной дружбы в современном мире, полном вражды и разделений. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Преемник Святого Петра в частности сказал:

«В Библии сказано, что тот, кто находит друга, обретает сокровище. Я хочу предложить всем выйти за рамки дружеских компаний и построить социальную дружбу, которая так необходима для добрососедства. Будьте рядом с самыми бедными и уязвимыми, с жителями окраин. Отдалитесь от популизма, который злоупотребляет страданиями людей и, ничего не решая, предлагает бесполезную мистику. Нужно избегать социальной вражды, которая приносит лишь разрушения, и выйти из ‘поляризации’. Это не всегда легко, особенно сейчас, когда часть политики, общества и средств массовой информации стремится создавать врагов, чтобы затем победить их в игре за власть. Диалог – это путь к новому взгляду на реальность, к увлекательным решениям в созидании общего блага. Помолимся, чтобы в ситуациях социальных, экономических и политических конфликтов мы были смелыми и вдохновенными мастерами диалога и дружбы, всегда протягивающими руку помощи, и чтобы больше не осталось места для вражды и войн».