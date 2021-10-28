Папа Франциск призвал спасать жизни мигрантов и напомнил о двух новых блаженных, которые своей жизнью провозглашали Евангелие

Папа Франциск выразил близость тысячам мигрантов, беженцев и всем нуждающимся в защите в Ливии. Обращение на эту тему озвучил в минувшее воскресенье 24 октября после чтения полуденной молитвы Angelus. Епископ Рима отметил, что многие из этих людей подвергаются жестокому насилию, и заверил, что помнит о них, слышит их крики и молится о них. Папа также коснулся и других важных актуальных событий — подробности передает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Святейший Отец призвал международное сообщество выполнять свои обещания и принимать конкретные и долгосрочные решения по миграционным потокам в Ливии и во всем Средиземноморье: «Как же страдают те, кому отказано в праве на убежище! <…> Необходимо положить конец репатриации мигрантов в опасные страны и отдать приоритет спасению жизни людей в море с помощью спасательных средств и доставки их на сушу. Им нужно гарантировать достойные условия жизни, альтернативы задержанию, регулярные миграционные маршруты и доступ к процедурам предоставления убежища, – подчеркнул Папа. – Давайте же почувствуем ответственность за наших братьев и сестер, которые уже многие годы становятся жертвами этой серьезной ситуации».

Также Папа Франциск сообщил, что 23 октября в Брешии была причислена к лику блаженных сестра Лючия Рипамонти, монахиня из конгрегации Служительниц милосердия: «Эта кроткая и радушная женщина умерла в 1954 году в возрасте 45 лет. Вся ее жизнь была служением другим, даже когда болезнь ослабила ее тело, но не дух».

Папа напомнил, что 24 октября в Римини состоялась беатификация Сандры Сабаттини, студентки медицинского факультета, погибшей в автокатастрофе в возрасте 22 лет: «Эта жизнерадостная девушка, воодушевленная великим милосердием и ежедневной молитвой, посвятила себя служению малым и слабым, следуя харизме Слуги Божьего дона Оресте Бенци», – отметил Епископ Рима:

«Во Всемирный день миссии воззрим на этих двух новых блаженных как на свидетелей, которые своей жизнью провозглашали Евангелие», – призвал Святейший Отец и приветствовал миссионеров – священников, монашествующих и мирян, посвятивших свои силы служению Церкви Христовой, иногда дорого платя за свое свидетельство: «Они делают это не для того, чтобы заниматься прозелитизмом, а для того, чтобы своей жизнью свидетельствовать о Евангелии в странах, которые не знают Иисуса», – подчеркнул Папа Франциск.



На фото — блаженная Сандра Сабаттини