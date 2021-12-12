Папа Франциск призвал сделать близящееся Рождество «настоящим, а не коммерческим»

10 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Зале Павла VI делегации из Перу и из североитальянского Тренто, которые привезли на площадь Святого Петра традиционный вертеп из высокогорного перуанского департамента Уанкавелики и 28-метровую ель из итальянских Доломитовых Альп. Их торжественное открытие прошло в тот же день в 17 часов. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец поблагодарил гостей за рождественские дары и, обращаясь к перуанской делегации, отметил, что типичная одежда персонажей вертепа и материалы для его изготовления символизируют универсальность призыва к Спасению: «Иисус пришёл на землю в конкретности одного народа, чтобы спасти каждого человека, какой бы культуры и национальности они ни был. Он стал малым, чтобы мы могли принять Его и получить дар Божьей нежности».

Обращаясь к делегации из итальянской области Тренто, Папа сказал, что «рождественская ель напоминает о возрождении, о даре Бога, Который навсегда соединяется с человеком, даруя нам Свою жизнь. Свет от этого дерева напоминает о свете Иисуса, свете любви, который сияет в ночи мира».

Святейший Отец призвал верующих не поддаваться соблазнам потребительства и безразличия, которые загрязняют праздник Рождества, – столь важный не только в своих символах, но и в атмосфере радости, которой Богомладенец наполняет сердца людей: «Пожалуйста, не будем отмечать фальшивое Рождество, Рождество коммерческое! Позволим охватить себя сострадательной и нежной близости Бога; окунёмся в рождественскую атмосферу, которую приносят в наши сердца искусство, музыка, песни и традиции».

Рождество, подчеркнул Папа Франциск, – это также праздник доверия и надежды, причиной которых является Бог, Который родился среди нас, доверяет нам и никогда не устаёт от нас: в отличии от нас, Он никогда не устаёт прощать. Христос приходит не для того, чтобы властвовать, а чтобы служить: именно так мы можем следовать за Ним и по-настоящему праздновать Рождество, подчеркнул Святейший Отец: «Чтобы это было настоящее Рождество, будем помнить: Бог приходит, чтобы быть с нами; Он просит позаботиться о наших братьях и сёстрах, особенно о самых бедных, слабых, уязвимых, которые из-за пандемии рискуют стать ещё больше отверженными. Так пришёл Иисус, и об этом напоминает рождественский вертеп. Пусть Пресвятая Богородица и святой Иосиф помогут нам прожить Рождество именно так».