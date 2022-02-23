Папа Франциск призвал провести день поста и молитвы об Украине 2 марта

Папа Франциск произнес воззвание о мире на Украине, обратившись к верным и ко всем людям доброй воли в конце общей аудиенции в среду 23 февраля, сообщает русская служба Vatican News.

«Я чувствую глубокую боль в сердце из-за ухудшения обстановки на Украине, — сказал Папа. – Несмотря на дипломатические усилия, предпринятые в последние недели, открываются все более тревожные перспективы. Как и я, многие люди во всем мире встревожены и обеспокоены. Снова всеобщий мир находится под угрозой частичных интересов. Я хотел бы обратиться к тем, на кого возложена политическая ответственность, дабы провели серьезное испытание совести перед Богом, Который есть Бог мира, а не войны, Отец всех, а не только некоторых, и Он хочет, чтобы мы были братьями, а не врагами. Прошу все вовлеченные стороны воздержаться от любого действия, которое может привести к еще большему страданию народов, дестабилизируя сосуществование между нациями и дискредитируя международное право.

Теперь я хочу обратиться ко всем, верующим и неверующим. Иисус научил нас отвечать на дьявольскую настойчивость, на дьявольскую бессмыслицу насилия оружием Бога – молитвой и постом. Я приглашаю всех провести 2 марта, в Пепельную среду, день поста за мир. Особым образом прошу верующих в этот день с усердием посвятить себя молитве и посту. Да сохранит Царица мира весь мир от безумия войны».