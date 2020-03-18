Папа Франциск призвал провести «24 часа для Господа» там, где это еще возможно

На общей аудиенции 18 марта, обращаясь к верующим посредством прямой трансляции, Святейший Отец напомнил о духовной акции «24 часа для Господа», которая должна состояться 20-21 марта. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Традиционная акция проходит во время Великого Поста, давая возможность большому числу верных приступить к Таинству Примирения в храмах, открытых до поздней ночи. Однако в некоторых странах храмы закрыты и днем, поэтому приступить к Таинству невозможно. «К сожалению, в Риме, в Италии и в других странах, – сказал Папа Франциск, – это начинание не сможет состояться в обычной форме из-за чрезвычайного положения, вызванного коронавирусом. Тем не менее во всех остальных частях мира эта прекрасная традиция будет продолжена. Я призываю верных приобщиться с искренним сердцем к Божьему милосердию с помощью исповеди и помолиться в особенности о тех, кто подвергается испытаниям из-за пандемии. Там же, где не будет возможности провести ʺ24 часа для Господаʺ, я уверен, к этому покаянному моменту можно будет присоединиться посредством индивидуальной молитвы».