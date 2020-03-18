Папа Франциск призвал провести «24 часа для Господа» там, где это еще возможно

Папа Франциск призвал провести «24 часа для Господа» там, где это еще возможно

Март 18, 2020

На общей аудиенции 18 марта, обращаясь к верующим посредством прямой трансляции, Святейший Отец напомнил о духовной акции , которая должна состояться 20-21 марта. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Традиционная акция проходит во время Великого Поста, давая возможность большому числу верных приступить к Таинству Примирения в храмах, открытых до поздней ночи. Однако в некоторых странах храмы закрыты и днем, поэтому приступить к Таинству невозможно. «К сожалению, в Риме, в Италии и в других странах, – сказал , – это начинание не сможет состояться в обычной форме из-за чрезвычайного положения, вызванного коронавирусом. Тем не менее во всех остальных частях мира эта прекрасная традиция будет продолжена. Я призываю верных приобщиться с искренним сердцем к Божьему милосердию с помощью исповеди и помолиться в особенности о тех, кто подвергается испытаниям из-за пандемии. Там же, где не будет возможности провести ʺ24 часа для Господаʺ, я уверен, к этому покаянному моменту можно будет присоединиться посредством индивидуальной молитвы».

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