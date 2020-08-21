Папа Франциск призвал освободить народное благочестие от мафиозных элементов

Папа Франциск направил послание Папской Академии Mariana internationalis, выражая одобрение созданию в ее лоне нового Департамента анализа и изучения криминальных и мафиозных феноменов, связанных с почитанием Пресвятой Девы Марии. Цель нового департамента – «освободить образ Пресвятой Девы от воздействия преступных организаций». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Почитание Богородицы, – подчеркивает Святейший Отец, – это культурно-религиозное наследие, которое следует хранить в его изначальной чистоте, освободив от надстроек, сил и обстоятельств, не отвечающих евангельским критериям справедливости, свободы, честности и солидарности».

В интервью Vatican News президент Папской Академии Mariana internationalis священник Стефано Чеккин пояснил, в чем именно проявляются эти «мафиозные феноменыА», о которых идет речь в Папском послании. Образ Пресвятой Девы нередко используется преступными организациями для того, чтобы подчинить и порабощать людей. К сожалению, отметил Чеккин, незрелое религиозное чувство людей подвергается манипуляциям со стороны мафии, которая превозносит Деву Марию как женщину-рабу, подчинившуюся Богу: она смирилась с участью Сына, Который погиб от руки сильной власти. Одним из проявлений этой извращенной религиозности стал обычай проносить статую Девы Марии мимо дома боссов мафии во время процессий, изображая «поклон» Богородицы. Тем самым мафиози как бы показывают народу, что Сам Бог склоняется перед ними, что Пресвятая Дева подчиняется их власти и покровительству: «Они как бы хотят показать народу, что Бог с ними, желая использовать религиозное чувство людей не для их освобождения, а для порабощения». Кроме того, незрелость веры, суеверия, желание «магических ответов» на все проблемы используются разнообразными мошенниками, выдающими себя за целителей.

Для некоторых преступных группировок, в особенности ндрангеты, ритуалы лежат в основе самой организации, и это – «раковая опухоль», с которой нужно бороться посредством христианского воспитания и здоровой мариологии для формирования здорового народного благочестия, отмечает президент Папской Академии. Именно для этого и создан Департамент анализа и изучения криминальных и мафиозных феноменов, в который будут входить не только богословы, но и судьи, криминологи, адвокаты, правоохранительные органы и мэры некоторых городов.

18 сентября в Папской Академии пройдет симпозиум, на котором планируется разработать основные направления деятельности нового департамента. Планируется также проведение ежегодного семинара 13 мая для подведения итогов работы. Президент Папской Академии Mariana internationalis процитировал Папу Франциска, который пожелал Академии быть местом встречи и диалога. Поэтому одним из аспектов ее деятельности является сотрудничество с мусульманами в рамках специальной христианско-мусульманской комиссии. Курсы мариологии будут организованы также при римской мечети с целью противодействия «неверным истолкованиям религии или способам использования религии для расколов и конфликтов».