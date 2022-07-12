Папа Франциск призвал молодежь сделать Европейский континент землей мира, свободы и достоинства

Папа Франциск приветствовал участников Молодежной конференции Евросоюза, которая с 11 по 13 июля проходит в Праге. Передает русская служба Vatican News.

В специальном послании Папа приглашает молодых людей преобразить Старый континент в «новый континент», и у современной молодежи есть для этого все необходимое: «Вы внимательны, менее идеологизированны, вы привыкли учиться в других европейских странах, открыты для волонтерства, чувствительны к экологическим темам», — поясняет Святейший Отец.

Сославшись на одну из версий происхождения слова «Европа», — от греческого «широкоглазая», «та, что видит широко», — Папа призывает европейскую молодежь к «широкому, открытому взгляду». Нужно, во-первых, «открыться, чтобы принимать», подчеркивает Папа, говоря об инклюзивности: «Не поддаваться близоруким идеологиям, которые хотят показать, будто другой, непохожий на нас – это враг». Дискриминация неприемлема ни при каких обстоятельствах. Святейший Отец рекомендует европейским молодым людям обратиться к тексту энциклики Fratelli tutti и Документа об общечеловеческом братстве.

Затем Папа призывает молодежь Европы уделить внимание заботе об общем доме, о которой идет речь в энциклике Laudato si. В частности, Папа отмечает, что в некоторых регионах мира «было бы уместно употреблять меньше мяса: это тоже может помочь защитить окружающую среду».

Упомянув о конфликте на Украине, Папа Франциск пишет: «Кто-то сказал, что если бы миром управляли женщины, то не было бы всех этих войн, ведь те, на кого возложена миссия давать жизнь, не могут делать выбор в пользу смерти. Точно так же мне нравится мысль, что в мир, которым бы управляла молодежь, не было бы всех этих войн: те, у кого вся жизнь впереди, не захотят ее разбивать и выбрасывать вон, но хотят жить полной жизнью».

Папа Франциск желает европейской молодежи «устремлять взор ввысь, всегда искать смысл своей жизни, свои истоки, свою цель, Истину: жизнь невозможна без поиска Истины». Папа пишет, что в этом поиске юношам и девушкам может помочь апостольское увещание Christus vivit, и приглашает участников конференции на Всемирную встречу семей в Лиссабоне: «Там вы сможете поделиться своими самыми прекрасными мечтами с молодежью всего мира».

В заключение Папа призвал молодежь быть способной порождать новые идеи, а также порождать новые жизни, любить собственных супругов, любить семью, детей и «любить Европу, так чтобы она стала для всех землей мира, свободы и достоинства».