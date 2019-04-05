Папа Франциск призвал молиться в апреле за медиков в зоне военных конфликтов

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск прокомментировал свои молитвенные прошения на апрель. Обращаясь к верующим всего мира, Папа Франциск призывает:

«Присутствие врачей, медсестёр и другого медицинского персонала в районах, опустошённых конфликтами, — это знак надежды. Следуя своему призванию, эти мудрые, смелые и добрые люди работают в особо опасных условиях. Помолимся о врачах и гуманитарном персонале, которые рискуют жизнью ради спасения жизни других людей».