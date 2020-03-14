Папа Франциск призвал молиться о семьях и инвалидах, которым особенно трудно в этот период

14 марта на Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск молился прежде всего о семьях, чтобы в этот сложный момент они не утратили мира, радости и стойкости, а также об инвалидах, которым труднее всех переживать этот период. Святейший Отец помолился о больных COVID-19. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Давайте и дальше молиться о больных в условиях нынешней пандемии, – сказал, предваряя Мессу, Папа Франциск. – Сегодня я хотел бы попросить об особой молитве о семьях, которые со дня на день оказались дома с детьми, потому что школы закрыты по соображениям безопасности. Они должны организоваться в трудной ситуации и сделать это хорошо, сохраняя спокойствие и даже радость. В первую очередь я думаю о семьях, в которых есть люди с инвалидностью. Дневные центры для инвалидов закрыты, и человек остается в семье. Помолимся о семьях, дабы они не теряли мира в этот момент и со всем справлялись, не теряя стойкости и радости».

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал евангельскую притчу о блудном сыне и милосердном отце. Этот отрывок, предложенный литургией дня, мы слышали много раз, отметил Папа и обратил внимание на ее контекст: «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними». Иисус отвечает им этой притчей, и «грешники молча приближаются, они не знают, что сказать, но их присутствие говорит о многом, и они хотят слушать. А что же говорят законоучители? Они критикуют. Они ʺропщутʺ, как гласит Евангелие, и желают упразднить авторитет Иисуса над народом, обвиняя Его в том, что Он ест с грешниками и Сам нечист». Народ же чувствует потребность в спасении, он нуждается в пастыре и приближается к Иисусу, видя пастыря именно в Нем. Люди ждут, чтобы им помогли идти по жизни. Законоучители же чувствуют свою самодостаточность, пояснил Папа и выразил это языком, более понятным нашим современникам: «Мы посещали университет, мы кандидаты наук, нет, мы дважды кандидаты наук. Мы очень и очень хорошо знаем, что говорит закон, и знаем абсолютно все толкования, все случаи и все ʺкейсыʺ».

Остановившись затем на образе отца из притчи, Папа Франциск заметил, что в ответ на требование сына отец дает ему деньги молча – «потому что он отец и, быть может, сам помнит о своих проделках молодости». Отец умеет страдать молча и ждать, Он ждет, пока пройдут дурные времена, и часто его отношение к недостаткам детей кажется безумием. Когда сын уходит из дома, отец чувствует боль и любовь, поэтому блудный сын, придя в себя и решив вернуться, встречает любящего отца, никогда не перестававшего ждать.

Говоря о реакции старшего сына, который «рассердился», Папа подчеркнул, что иногда это чувство становится для людей единственным способом проявить собственное достоинство. Папа сравнил поведение старшего сына с поведением законоучителей: как они считали нарушением порядка то, что Иисус ел с грешниками, так и сын был недоволен радушным приемом, оказанным его младшему брату. Отец говорит: «Ты всегда со мною, и всё мое твое», однако старший сын не замечал этого, «живя дома как в гостинице и не обращая внимания на чувства отца».

Притча о милосердном отце – это не только ответ тем, кто критиковал Господа за Его близость к грешникам, но это также ответ сегодняшним недовольным, критикующим за близость к нуждающимся и к кротким. «Да сподобит нас Господь благодати понимания нашей проблемы, – сказал в заключение проповеди Святейший Отец. – Проблема же в том, что мы живем в доме, но не чувствуем себя как дома, потому что нам не хватает отношений отцовства и братства».