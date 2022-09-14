Папа Римский призвал к возрождению «духа Хельсинки» и политическому диалогу

Папа Франциск призвал лидеров мировых держав к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира. Свою позицию он изложил, выступая во вторник 13 сентября перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса в Казахстане, куда прибыл с Апостольским визитом.

«Сегодня мы говорим о трудностях, военных конфликтах, которые возникли в Украине. (…) Нужно позаботиться о самом обычном, элементарном развитии для нашего мира», — заявил Папа в Центральном концертном зале «Казахстан» в Нур-Султане.

По его мнению, дипломатам необходимо понимание, что «проблема одного человека — это проблема всех».

«Мир, который обладает большей властью, несет больше ответственности по отношению к тем, у кого этой власти нет. Особенно в тех странах, где происходят различные кризисы — или природные, или политические. Речь идет не только о том, чтобы заботиться о собственных интересах. Пора научиться не усугублять вражду и прекратить усиливать противостоящие блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях. Для этого необходимы понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю: со всеми», — подчеркнул Святейший Отец.

Он выразил мнение, что Казахстану, который «представляет собой перекресток важных геополитических узлов», принадлежит важная роль в урегулировании конфликтов.

Епископ Рима говорил по-итальянски. Синхронный перевод его речи велся на английском, русском и казахском языках. На русский в этой поездке переводят речи для аккредитованных журналистов.

В среду глава Римско-Католической Церкви примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.



Источники: ТАСС, Интерфакс

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан