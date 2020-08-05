Папа Франциск призвал к молитве о пострадавших от взрывов в Ливане и обо всей этой стране как таковой

На общей аудиенции в среду 5 августа Папа Франциск, – сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун – обратился к верующим с призывом молиться о жертвах мощных взрывов в Бейруте. «Помолимся о погибших и об их родных; и помолимся о Ливане, о том, чтобы он, при участии всех своих общественных, политических и религиозных компонентов, смог перенести этот трагический и болезненный момент и преодолеть, с помощью международного сообщества, переживаемый им тяжелый кризис», – сказал, в частности, Святейший Отец.

Напомним, что в результате взрывов, прогремевших вечером во вторник 4 августа в районе морского порта Бейрута, погибло более 100 человек, а ранено более 4 тысяч. Порядка 300 тысяч человек остались без крова, материальный ущерб оценивается в 3-5 миллиардов долларов.