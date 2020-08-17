Папа Франциск призвал к диалогу и справедливости в Белоруссии

В полдень 16 августа, по прочтении воскресной молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск приветствовал римлян и паломников, собравшихся на площади Святого Петра под окнами Апостольского дворца. Обращаясь к верующим всего мира, Святейший Отец говорил о тяжёлых кризисах, охвативших Белоруссию и Ливан. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима остановился, в частности, на политических и социальных реалиях «возлюбленной Беларуси», вверив её народ Материнскому покрову Пресвятой Девы Марии: «Я внимательно слежу за ситуацией, сложившейся в этой стране после выборов, и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и законности. Вверяю всех белорусов защите Пресвятой Богородицы, Царицы мира».

Папа Франциск заверил также в своих молитвах жителей Ливана, пострадавших 4 августа от разрушительных взрывов в столичном порту. Напомним, что в минувшее воскресенье после молитвы «Ангел Господень» Епископ Рима говорил о катастрофе в Бейруте и призвал «всех, начиная с самих ливанцев, сотрудничать ради общего блага этой страны». После взрывов в Бейруте Папа направил через поместную Церковь народу этой страны пожертвование в размере 250.000 евро для семей погибших, пострадавших и потерявших кров. За этим жестом солидарности последовала серия конкретных акций благотворительного фонда «Каритас» и поместных Церквей со всего мира.