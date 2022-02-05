Папа Франциск призвал глав городских администраций поощрять инициативу горожан и развивать у них чувство солидарности

В субботу 5 февраля Папа Франциск дал аудиенцию делегации Национальной ассоциации итальянских городских администраций, поблагодарив мэров за усилия, предпринимаемые ими в рамках борьбы с пандемией.

Обращаясь к присутствующим, Епископ Рима отметил,что многие наши современники понимают демократию лишь как возможность делегирования своего голоса, не задумываясь о собственном участии в решении наболевших социальных проблем. В связи с этим они ожидают от городской администрации готовых решений, а между тем многие проблемы просто не могут быть решены вне сетей солидарности с участием многих граждан. В этом плане пандемия, несмотря на все связанные с ней испытания, преподала также и урок солидарности в лице волонтеров, медицинских работников, а порой и просто соседей, проявлявших заботу о своих нуждающихся братьях и сестрах. Это добытое тяжким опытом духовное богатство следует хранить и приумножать.

Преемник Святого Петра подчеркнул, что служение общему благу есть высшая форма любви, которую можно поставить в один ряд с отцовской и материнской любовью, и призвал мэров не бояться «терять время», выслушивая людей с их нуждами и предложениями. Для решения проблем необходимо всячески содействовать гражданскому миру, нивелируя культурные и социальные различия различных групп горожан и смягчая напряжение между ними; обеспечивать площадки диалога между культурами; заботиться об обитателях городских периферий; координировать многообразие волонтерских призваний, компетенций и ресурсов; поощрять креатив в духе принципов гражданской ответственности и субсидиарности, так чтобы свободная личная инициатива шла во благо всему обществу.

В заключение Папа Франциск пожелал мэрам итальянских городов оставаться максимально близкими к своим согражданам, сославшись при этом на слова святого Иоанна Златоуста, призывавшего правителей к жертвенному служению людям вместо того, чтобы смотреть на них с высока своего положения.

По материалам Vatican News