Папа Франциск призвал детей оторваться от гаджетов и смартфонов

Святейший Отец принял на аудиенции детское отделение «Католического действия», сообщает русская служба Vatican News.

«Идите, научите все народы» (Мф 28,19): этот наказ Иисуса Христа был девизом юных участников движения «Католическое действие» на протяжении уходящего года.

Отталкиваясь от этих слов Господа, Папа Франциск призвал детей быть учениками и миссионерами: об этом он пишет в специальном послании, врученном детям из «Католического действия» на аудиенции 15 декабря.

Святейший Отец упоминает о риске для современного юного поколения: «проводить дни не отрываясь от экрана смартфона». Папа призывает ребят не замыкаться в себе, в виртуальном мире, но «поднять глаза к небу, к Богу, и смотреть в глаза тем, кто рядом с нами».

Господь зовет отправиться в путь не в одиночку, но вместе, заботясь друг о друге, о том, чтобы «увидеть в каждом человеке не противника, но товарища по команде и Божье дитя: именно с таким духом можно преодолеть безразличие», подчеркивает Папа, призывая детей «не бояться» и предоставить собственные таланты в распоряжение всех.