Папа Франциск приветствовал «Рыцарей Колумба» и подчеркнул важность для Церкви движений активных мирян

Папа Франциск обратился с посланием к членам католической благотворительной организации «Рыцари Колумба» по случаю их 138-й ежегодной встречи, которая в этом году, по причине пандемии, прошла в онлайн-формате.

В документе за подписью госсекретаря Его Святейшества Папы кардинала Пьетро Паролина Епископ Рима выразил глубокую признательность членам движения за вклад в евангелизационную миссию Церкви, в защиту достоинства человеческой жизни, семьи и свободы вероисповедания, особенно в это сложное время пандемии коронавируса. Святейший Отец выразил пожелание, чтобы «грядущая беатификация священника Майкла Мак-Гивни, основателя движения ‘Рыцарей Колумба’, подвигла упомянутую организацию к приумножению своих усилий жить достойно звания учеников-миссионеров, в любви, единении и братстве».

Майкл Мак-Гивни родился в 1852 г. в американском городке Уотербере в семье ирландских иммигрантов, будучи старшим из тринадцати детей. В 1868 году он поступил в Духовную семинарию в Квебеке, Канада. Начиная с 1871—1872 учебного года Майкл Мак-Гивни одновременно обучался в Ниагарском университете и семинарии в Балтиморе, Мэриленд, США. В 1873 году после смерти отца Майкл Мак-Гивни был вынужден оставить обучение и вернуться домой, чтобы поддерживать своих братьев и сестёр. Позже он вернулся в семинарию и после её окончания, 22 декабря 1877 года, был рукоположен в священники в Балтиморе. 2 февраля 1882 года, будучи викарием в церкви Пресвятой Марии в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, Майкл Мак-Гивни вместе с несколькими прихожанами основал благотворительную организацию «Рыцари Колумба», которая в дальнейшем приобрела широкое распространение в США, а затем и во многих других странах. В настоящее время она насчитывает порядка двух миллионов членов. В 1890 году в возрасте 38 лет отец Майкл Мак-Гивни умер от пневмонии.

В 2008 г. Папа Бенедикт XVI провозгласил его Слугой Божьим (что означает начало беатификационного процесса), а 27 мая 2020 г. Франциск одобрил декрет о признании совершенного его заступничеством чуда, что является последним этапом перед причислением к лику блаженных. Беатификация Майкла Мак-Гивни намечена на 31 октября 2020 г. а пока Верховный Рыцарь организации «Рыцари Колумба» Карл Андерсон сообщил об открытии в Нью-Хейвене (Коннектикут, США) нового центра для паломников, названного именем отца-основателя движения, в котором посетители смогут поближе познакомиться с жизнью и деятельностью этого замечательного священника.

По материалам Vatican News