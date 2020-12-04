Папа Франциск принял верительные грамоты у новых послов при Святейшем Престоле

Утром 4 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане десять новых послов при Святейшем Престоле: из Иордании, Казахстана, Замбии, Мавритании, Узбекистана, Мадагаскара, Эстонии, Руанды, Дании и Индии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Дипломаты вручили Епископу Рима верительные грамоты, после чего Папа Франциск обратился к ним с речью, заверяя в молитве и во всецелом содействии со стороны департаментов Святейшего Престола.

Миссия чрезвычайных и полномочных послов, отметил Папа, начинается в момент серьёзных испытаний для всей человеческой семьи. Ещё до пандемии COVID-19 было понятно, что 2020 год будет отмечен неотложными гуманитарными нуждами из-за конфликтов, насилия и терроризма в разных частях мира. Экономические кризисы вызывают голод и массовую миграцию, а изменение климата умножает риск стихийных бедствий, голода и засухи. Уже существующее неравенство теперь усугубляет пандемия: бедные и наиболее уязвимые рискуют остаться без внимания, в забвении и отверженности. Кризис заставил нас понять, что все мы находимся «в одной лодке, одинаково хрупкие и растерянные»; мы призваны грести вместе, нуждаясь во взаимном утешении, подчеркнул Папа:

«Сегодня, возможно, более, чем когда-либо, наш всё более глобализированный мир неотложно требует искреннего и уважительного диалога и сотрудничества, способных объединить нас в борьбе с серьёзными угрозами, нависшими над нашей планетой и над будущим подрастающего поколения».

Но именно теперь мы можем возродить на земле всемирное стремление к братству, признавая достоинство каждого человека, подчеркнул Епископ Рима. Присутствие Святейшего Престола в международном сообществе служит всеобщему благу, привлекая внимание к антропологическим, этическим и религиозным аспектам различных вопросов, которые влияют на жизнь отдельных людей и целых наций.

Папа Франциск выразил надежду, что дипломатическая деятельность новых послов будет способствовать развитию культуры встречи, столь необходимой «для преодоления различий и разногласий, которые нередко препятствуют реализации высоких идеалов и целей, предложенных международным сообществом». Каждый из нас призван «ежедневно трудиться над созиданием более справедливого, братского и единого мира», подчеркнул в конце обращения Епископ Рима и преподал апостольское благословение дипломатам, их семьям, сотрудникам и всем их соотечественникам.