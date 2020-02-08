Папа Франциск принял президента Украины Владимира Зеленского

8 февраля с.г. Папа Франциск принял на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского. Затем глава украинского государства также имел беседу с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролиным и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Переговоры в Государственном секретариате были главным образом посвящены гуманитарной ситуации и поиску мира в контексте конфликта, который с 2014 г. терзает Украину. В связи с этим высказывались совместные пожелания, чтобы все стороны проявили надлежащее внимание к нуждам мирного населения, которое является первой жертвой творящегося насилия, а также ответственность и последовательность в диалоге.

Были также рассмотрены темы, касающиеся двустороннего сотрудничества и вклада Католической Церкви в общественную жизнь и гуманитарную ситуацию в Украине. Напомним, что в этой стране Католическая Церковь представлена как в византийском, так и в латинском обрядах.

По материалам Vatican News