Папа Франциск принял делегации из Болгарии и Северной Македонии по случаю празднования дня Святых Кирилла и Мефодия

24 мая Папа Франциск принял в Апостольском дворце Ватикана правительственные делегации из Болгарии и Северной Македонии. Аудиенции были приурочены к празднику Святых Кирилла и Мефодия, Просветителей славянства, который в этот день отмечают верные Православной Церкви.

Общаясь с представителями Болгарии, Святейший Отец тепло поблагодарил за оказанный ему в ходе недавнего визита теплый прием, особо отметив то громадное уважение, каким окружены в болгарском обществе пожилые люди, как и тот факт, что к Первому Причастию в городе Раковском приступило очень много детей. Епископ Рима передал свое приветствие Патриарху Болгарской Православной Церкви Неофиту, которого охарактеризовал как глубоко верующего, подлинно духовного, истинно смиренного человека.

Понтифик поблагодарил за достойный прием и делегатов от Северной Македонии, вспомнив притом отслуженную им в Скопье св. Мессу, посещение Мемориала Матери Терезы Калькуттской и встречу с молодыми исповедниками различных религий. Он также подчеркнул, что Северная Македония — это те исторические врата, через которые христианство в I веке проникло в Европу.

Напомним, что Папа Франциск посетил с Апостольским визитом Болгарию и Северную Македонию 5-7 мая с.г.

По материалам Vatican News