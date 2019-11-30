Папа Франциск принял членов Международной богословской комиссии

29 ноября Папа Франциск принял на аудиенции членов Международной богословской комиссии по случаю 50-летия со дня основания этого церковного органа, учрежденного Папой Павлом VI с целью привести в гармонию Папское Учительство и мировое богословие. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В своем приветствии Папа сослался на послание Бенедикта XVI, обнародованное незадолго до этой даты, и добавил к сказанному Папой на покое, что за последние пять лет члены Комиссии разработали два значимых текста. Первый из них посвящен соборности (синодальности) в жизни и миссии Церкви. «Сегодня некоторые думают, что соборность означает взяться за руки и идти вместе, праздновать с молодежью или же проводить опросы типа ʺчто вы думаете о женском священстве?ʺ». «Соборность – это церковный путь, а ее душа – Святой Дух», – пояснил Папа Франциск. Второй документ, о котором упомянул Святейший Отец, посвящен различным современным интерпретациям религиозной свободы, с особым вниманием к «этически нейтральному» государству, наследию иллюминизма. Помимо этих двух тем, Комиссия провела значительную работу по вопросу таинственного характера встречи между Богом и человеком, подчеркивая необходимость преодоления любых форм разделения между верой и таинственной жизнью.

Богословие – это не «разбор жизни с кафедры», а «воплощение веры в жизнь», подчеркнул далее Папа и призвал теологов к «смиренной и постоянной молитве и открытости Святому Духу»: богословие рождается и растет в коленопреклонении, а также внутри Церкви, – это дело общины, а не индивида, служение, которое осуществляется в духе доброжелательности и уважения.

Папа добавил, что при обсуждении недостаточно ясных вопросов не следует выносить свои дискуссии за пределы богословского сообщества, поскольку народу Божьему необходима «твердая пища» веры, – не спорные вопросы, а ясность. Богословская дискуссия – это призвание богословов, остальным же верующим следует предлагать «пищу, которая укрепляет веру», – подчеркнул Святейший Отец.