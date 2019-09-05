Папа Франциск прибыл в Мозамбик

Вечером 4 сентября самолет с Папой Франциском на борту совершил посадку в Мапуту, столице Мозамбика: начался первый этап апостольской поездки, которая затем продолжится на Мадагаскаре и Маврикии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В международном аэропорту Святейшего Отца тепло приветствовали президент страны Филипе Жасинту Ньюси с супругой, делегации гражданских и церковных властей, а также большая группа верующих, которая встретила Епископа Рима традиционными для этой части Африки песнями и танцами. После приветственной церемонии Святейший Отец направился в папамобиле в резиденцию Апостольской нунциатуры, расположенную в центральной части Мапуту.



«Надежда, мир и примирение» — таковы темы Папского визита, который проходит всего спустя несколько недель после подписания главой государства Мозамбик в августе этого года мирного соглашения с оппозиционной партией РЕНАМО. Этот договор последовал за историческим подписанием документа о примирении 4 октября 1992 года — при посредничестве Общины Святого Эгидия — после конфликта, который привел к гибели миллиона человек. В 1988 году святой Иоанн Павел II посетил Мозамбик, подтвердив, что на этой земле продолжается «война со всеми её последствиями страдания, горя и опустошения».

Утром 5 сентября Святейший Отец Франциск встретился с президентом Мозамбика, членами правительства и дипломатического корпуса, а также с представителями властей и гражданского общества. Встреча прошла во дворце Понта Вермелья, официальной резиденции президента Республики. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.



Поблагодарив власти Мозамбика за тёплый прием и приглашение посетить страну, Папа отметил, что рад начать свой очередной визит в Африку с Мозамбика, столь благословенного за свою природную красоту, а также богатство культуры, что добавляет к жизнерадостности его народа надежду на лучшее будущее. Со словами близости и поддержки Папа Франциск обратился к жителям, пострадавшим весной этого года от мощных циклонов «Идай» и «Кеннет». Разрушительные последствия стихии «продолжают сказываться на многих семьях, особенно там, где ещё нет возможности восстановить разрушенное жилье». Святейший Отец выразил сожаление в связи с тем, что не сможет приехать к ним, и выразил им свою искреннюю близость, отметив усилия католической общины в решении этой тяжёлой ситуации.



Святейший Отец дал высокую оценку усилиям, которые прилагаются на протяжении десятилетий, дабы мир снова стал нормой, а примирение – лучшим путём для решения трудностей и вызовов, с которыми сталкивается страна. С этой целью недавно было подписано соглашение об окончательном прекращении военного противостояния между братьями-гражданами Мозамбика. Папа выразил надежду, что этот важный документ, «подписанный отважными людьми на пути мира, начало которому было положено Всеобщим договором 1992 года в Риме», станет решающим. Мозамбикский народ познал страдания, горе и боль, но не пожелал прибегнуть к мщению и ненависти, отметил Папа: «Поиски прочного мира требуют тяжёлого, постоянного труда, поскольку мир подобен хрупкому цветку, который пытается расцвести среди скал насилия».



Именно примирение позволило Мозамбику развиться в разных секторах. Многообещающими назвал Папа успехи в образовании и здравоохранении, и призвал уделять особое внимание молодёжи, составляющей большинство населения. Они – не только будущее этой страны, но и настоящее, нуждающееся в том, чтобы найти достойные пути, дающие развить их таланты, подчеркнул Святейший Отец. Мир подразумевает также заботу о нашем общем доме, продолжил Папа: «С этой точки зрения Мозамбик – благословенная страна, и вы особым образом призваны беречь это благословение». Культура мира подразумевает продуктивное, устойчивое и всестороннее развитие, в котором каждый житель Мозамбика мог бы ощущать, что эта страна принадлежит ему, и что он может установить отношения братства и равенства со своим ближним и со всем, что его окружает», — сказал в заключение речи Папа Франциск.

