Папа Франциск прибыл в Дили, столицу Тимора-Лешти (+ ФОТО)

9 сентября начался третий этап 45-го апостольского путешествия Папы Франциска по странам Юго-Восточной Азии и Океании: в Демократическую Республику Тимор-Лешти, остров в Юго-Восточной Азии, где большинство населения составляют католики, сообщает Vatican News.

В международном аэропорту имени президента Николау Лобату Святейшего Отца встретили президент Республики Жозе Мануэл Рамуш-Орта и премьер-министр Шанана Гужмау, а также апостольский нунций архиепископ Войцех Залуский.

Дети в традиционной одежде преподнесли ватиканскому гостю цветы и традиционный тиморский шарф – таис. После торжественной церемонии Епископ Рима направился в резиденцию апостольской нунциатуры.

Согласно программе поездки, первый день будет посвящён официальным встречам с властями, а вторник 10 сентября – пастырским визитам.