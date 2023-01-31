Папа Франциск прибыл в Демократическую Республику Конго (+ ФОТО)

31 января в 14 часов 33 минуты по местному времени самолёт со Святейшим Отцом на борту приземлился в международном аэропорту Киншасы. Сообщает русская служба Vatican News.

Общаясь во время полёта с журналистами, Епископ Рима отметил:

«В этот момент мы пересекаем Сахару; давайте немного подумаем и в тишине помолимся обо всех людях, которые в поисках какой-то доли благополучия и свободы пересекли её и не достигли цели. Многие страждущие люди, перейдя пустыню, прибывают в Средиземноморье, где их забирают в лагеря; там они страдают. Помолимся обо всех этих людях».

В аэропорту Киншасы Святейшего Отца встретили апостольский нунций монсеньор Этторе Балестреро, премьер-министр африканской страны и дети в национальных одеждах, которые преподнесли ватиканскому гостю букеты цветов.

После приветственной церемонии Епископ Рима отправился во Дворец нации, расположенный в районе Гомбе на севере Киншасы, где в 17 часов встретится с президентом Демократической Республики Конго, политическими и религиозными властями, представителями гражданского общества и дипломатического корпуса.

По окончании официальной встречи, около 18 часов, Святейший Отец отправится на автомобиле в резиденцию местной апостольской нунциатуры.