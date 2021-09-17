Папа Франциск престарелым священникам: старость – не болезнь, а привилегия

Папа Франциск обратился с сердечным приветствием к пожилым и больным священникам Ломбардии, которые собрались в городе Караваджо (провинция Бергамо) по случаю посвященного им Дня братства. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Вы переживаете время старости, и это не болезнь, а привилегия, – пишет Святейший Отец. – Также и больные среди вас, можно сказать, пользуются привилегией: привилегией уподобления Иисусу, Который страдает и несет крест так же, как и вы». Папа отмечает, что пожилые и ослабленные болезнью священники – не только «объект помощи, но и активные деятели общины: вы – носители мечтаний, насыщенных памятью и потому крайне важных для самых молодых поколений, ведь ваши мечты – это корни. От вас проистекают живительные соки для христианской жизни и служения».

В заключение Римский Первосвященник пишет: «Я приветствую всех вас и прошу, пожалуйста, помолитесь обо мне, ведь я далеко не молод и не совсем здоров».