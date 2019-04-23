Папа Франциск празднует свои именины в духовном единении с молодежью, которой подарил несколько тысяч розариев

Сегодня, 23 апреля, в Католической Церкви вспоминают св. Георгия (католики России празднуют его память вместе с православными братьями 6 мая, т.е. 23 апреля по старому стилю), а Папа Франциск, получивший в Святом Крещении имя Хорхе (испанский вариант имени «Георгий»), отмечает свое тезоименитство.

Святейший Отец решил провести этот день в обществе молодежи. Через Великого Элемозинария Его Святейшества (официальный раздатчик милостыни от имени Папы, глава Службы Папских милостей) он подарил шесть тысяч розариев, изготовленных к Всемирному Дню Молодежи в Панаме, юношам и девушкам из Миланской архиепархии. Утром 23 апреля миланская молодежь молилась на Мессе в соборе Св. Петра, которую служил для них архиепископ Миланский Марио Энрико Дельпини, а 24 апреля они же примут участие в Общей Папской аудиенции на площади Св. Петра. Передавая молодым верным розарии, Папа Франциск попросил их поминать его в молитве, прежде всего Богородичной, напомнив притом, что уже спустя неделю начинается посвященный Богородице месяц май. Понтифик в день своих именин не оставил без внимания и обездоленных: он передал 20-килограммовое шоколадное пасхальное яйцо беднякам, получающим благотворительные обеды в римском Каритас, чья столовая располагается у железнодорожного вокзала Термини.

Младенец, рожденный в семье Бергольо, был крещен на восьмой день жизни, 25 декабря 1936 г., с именем Хорхе Мария в приходском храме во имя Св. Карла Борромео на окраине Буэнос-Айреса, где проживали его родители. Будущего Папу крестил итальянский священник-салезианец Энрико Поццоли, сыгравший потом важнейшую роль в его духовном развитии. Папа Франциск охарактеризовал его как «истинного святого» и «пример служения Церкви и иноческого самоотречения».

По материалам Vatican News