Папа Франциск: пожилые люди – это настоящее и будущее Церкви

Старость — это не болезнь, а привилегия: Папа Франциск напомнил об этом участникам Международного конгресса, посвященного пастырской работе с пожилыми людьми. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

31 января Папа встретился с участниками Международного конгресса пастырского попечения о пожилых людях, который был организован Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни, и имел тему «Богатство лет».

«Богатство лет», – сказал Папа, – это богатство каждого человека, у которого за плечами много лет жизни, опыта и истории. В XXI веке старость стала одной из отличительных характеристик человечества: в течение всего лишь нескольких десятилетий демографическая пирамида, основанием которой одно время было большое количество детей и молодых людей, а вершиной – немногочисленные старики, – эта пирамида перевернулась. Если раньше все пожилые люди мира могли населить одно маленькое государство, то сегодня их так много, что едва бы хватило целого материка. Столь заметное присутствие пожилых является новшеством для человеческого сообщества. Кроме того, сегодня периоду старости соответствуют неодинаковые жизненные этапы: для многих старость – это возраст, когда заканчивается трудовая деятельность, силы ослабевают и появляются признаки болезни, нужда в получении помощи и социальная изоляция; для других же старость – это начало долгого периода физического и психического благополучия и свободы от трудовых обязательств.

Как же прожить этот период жизни в обеих ситуациях? Каким смыслом наделить этот этап, для многих очень продолжительный? Социальная дезориентация, а также безразличие и отчуждение, проявляемое нашим обществом по отношению к пожилым людям, – это призыв не только к Церкви, но и ко всем гражданам серьезно задуматься о ценности человеческой старости. С одной стороны, государства должны ответить на новый демографический вызов в экономическом плане, с другой – гражданское общество нуждается в ценностях третьего и четвертого возраста. И именно в продвижении этих ценностей значительную роль может сыграть церковная община. Папа подчеркнул значение Международного конгресса на тему душепопечения о пожилых и обратился к его участникам с просьбой о том, чтобы это не оставалось единичным начинанием, но стало началом нового процесса пастырского распознавания. Необходимо «изменить наши пастырские привычки и ответить на присутствие многочисленных пожилых людей в семьях и общинах».

Святейший Отец напомнил, что в Библии долголетие является благословением: «Оно ставит нас перед фактом нашей хрупкости, зависимости друг от друга, наших семейных и общинных уз, но прежде всего – нашего Божественного сыновства». «Даруя старость, Бог Отец даёт время, чтобы мы глубже познали Его, стали Ему ближе, глубже вошли в Его сердце и вверили себя Ему. Это время для подготовки к тому, чтобы предать в Его руки наш дух окончательно, с доверием сынов. Но это также и время обновленной плодотворности. ʺОни и в старости плодовиты, сочны и свежиʺ (Пс 91,15), – говорит псалмопевец. Действительно, Божественный замысел о Спасении осуществляется также в слабых бесплодных и бессильных телах». В связи с этим Папа сослался на примеры библейских Сарры и Авраама, Елисаветы и Захарии: «Даже в своей немощи пожилой человек может сделаться орудием Истории Спасения». Церковь вполне осознает этот факт и поэтому стремится стать тем пространством, где поколения живут в единении друг с другом и обмениваются дарами Святого Духа.

Когда мы говорим о пожилых людях, сказал далее Понтифик, мы должны немного изменить время глаголов: «Это не только прошедшее время, как будто для пожилых существует лишь жизнь, которая позади, и заплесневелый архив. Нет: Господь может и хочет написать вместе с ними новые страницы, страницы святости, служения и молитвы. Я хотел бы сегодня вам сказать, что пожилые – это настоящее Церкви и завтрашний день Церкви. Да, они тоже — будущее Церкви, и вместе с молодежью они пророчествуют и мечтают! Вот почему так важно, чтобы пожилые и молодые члены Церкви общались друг с другом». «Старость – это не болезнь, – продолжил Папа. – Это привилегия! Болезнью может быть одиночество, но любовью, близостью и духовным утешением мы можем его исцелить».

Возвращаясь к пастырскому попечению о пожилых, Папа Франциск призвал заниматься им не эпизодически, а сделать его неотъемлемым компонентом наших общин. Обращаясь к молодым верным, он попросил их помогать епископам в продвижении пастырского служения людям преклонного возраста.