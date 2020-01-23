Папа Франциск поздравил всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю

В среду 22 января, завершая традиционную общую аудиенцию в Зале Павла VI, Папа Франциск обратился с поздравлениями к миллионам мужчин и женщин, которые на Дальнем Востоке и в разных частях света будут праздновать 25 января Новый год по лунному календарю.

«Я их сердечно приветствую, желая, в частности, семьям быть пространствами, где воспитываются добродетели гостеприимства, мудрости, уважения к каждому человеку и гармонии с творением. Я призываю всех также молиться о мире, диалоге и солидарности между народами: о дарах, крайне необходимых сегодняшнему миру», – сказал Святейший Отец.

Источник: Vatican News