Папа Франциск поздравил нового православного митрополита Италии

Папа Франциск поздравил нового православного митрополита Италии

Март 13, 2021

направил поздравительное послание новому православному митрополиту Италии (Константинопольского Патриархата), экзарху Южной Европы Поликарпу (Ставропулосу) по случаю церемонии интронизации, которая состоялась в Кафедральном соборе Сан-Джорджо-деи-Гречи в Венеции. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Я присоединяюсь к вам, присутствующие священнослужители и верные, взывая к Богу Отцу, источнику всякого блага, о ниспослании обильных небесных благословений на Вас и на Ваше служение», – пишет Папа Франциск. – Я верю, что мы вместе – католики и православные – сможем щедро посвятить себя служению самым слабым, особенно в это время пандемии, преобразуя, с Божьей помощью, уже объединяющее нас общение в полное зримое единство».

После обряда интронизации митрополит Поликарп приветствовал и поблагодарил присутствующих, перечислив этапы своего пути на служении Церкви Христовой. После рукоположения в диаконы и священники будущим Патриархом Варфоломеем иерарх многие годы служил в Италии, в 2007 году был хиротонисан во епископа и возведён в достоинство митрополита Испанского и Португальского. В своей речи митрополит обозначил центральные пункты своей пастырской программы на служении Православной Церкви в Средиземноморье. Новый митрополит Италии сменил на этом посту епископа Геннадия (Зервоса), скончавшегося в октябре 2020 года. 14 января этого года последовало его официальное избрание со стороны Священного Синода Православной Церкви в Италии, – церковной юрисдикции Вселенского Патриархата Константинопольского, которая имеет свою резиденцию в Венеции.

В церемонии интронизации принимали участие митрополит Австрийский (Константинопольского Патриархата), экзарх Венгрии и Центральной Европы Арсений; митрополит Киринийский (Кипрской Православной Церкви) Хризостом и епископ Коптской Православной Церкви Иоанн. Также присутствовали католические иерархи: Патриарх Венеции Франческо Моралья, секретарь Папского Совета по содействию христианскому единству епископ Брайан Фаррелл, который передал поздравительное послание Папы Франциска, и епископ Амброджо Спреафико, представитель католического епископата Италии. Среди гостей были послы Греции при Итальянской Республике и Святейшем Престоле, консулы Греции и Кипра, представители итальянских властей, многочисленные священники местной архиепархии, делегаты церковных общин и ассоциаций, прихожане и паломники.

Поздравительное послание митрополиту Поликарпу направил также председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. Кардинал напоминает о важности совместных усилий «в провозглашении Слова Божьего, воспитании новых поколений и служении наиболее нуждающимся». Это братское сотрудничество призвано внести «конкретный и эффективный вклад в полное восстановление общения между нашими Церквами».

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