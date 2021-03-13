Папа Франциск поздравил нового православного митрополита Италии

Папа Франциск направил поздравительное послание новому православному митрополиту Италии (Константинопольского Патриархата), экзарху Южной Европы Поликарпу (Ставропулосу) по случаю церемонии интронизации, которая состоялась в Кафедральном соборе Сан-Джорджо-деи-Гречи в Венеции. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Я присоединяюсь к вам, присутствующие священнослужители и верные, взывая к Богу Отцу, источнику всякого блага, о ниспослании обильных небесных благословений на Вас и на Ваше служение», – пишет Папа Франциск. – Я верю, что мы вместе – католики и православные – сможем щедро посвятить себя служению самым слабым, особенно в это время пандемии, преобразуя, с Божьей помощью, уже объединяющее нас общение в полное зримое единство».

После обряда интронизации митрополит Поликарп приветствовал и поблагодарил присутствующих, перечислив этапы своего пути на служении Церкви Христовой. После рукоположения в диаконы и священники будущим Патриархом Варфоломеем иерарх многие годы служил в Италии, в 2007 году был хиротонисан во епископа и возведён в достоинство митрополита Испанского и Португальского. В своей речи митрополит обозначил центральные пункты своей пастырской программы на служении Православной Церкви в Средиземноморье. Новый митрополит Италии сменил на этом посту епископа Геннадия (Зервоса), скончавшегося в октябре 2020 года. 14 января этого года последовало его официальное избрание со стороны Священного Синода Православной Церкви в Италии, – церковной юрисдикции Вселенского Патриархата Константинопольского, которая имеет свою резиденцию в Венеции.

В церемонии интронизации принимали участие митрополит Австрийский (Константинопольского Патриархата), экзарх Венгрии и Центральной Европы Арсений; митрополит Киринийский (Кипрской Православной Церкви) Хризостом и епископ Коптской Православной Церкви Иоанн. Также присутствовали католические иерархи: Патриарх Венеции Франческо Моралья, секретарь Папского Совета по содействию христианскому единству епископ Брайан Фаррелл, который передал поздравительное послание Папы Франциска, и епископ Амброджо Спреафико, представитель католического епископата Италии. Среди гостей были послы Греции при Итальянской Республике и Святейшем Престоле, консулы Греции и Кипра, представители итальянских властей, многочисленные священники местной архиепархии, делегаты церковных общин и ассоциаций, прихожане и паломники.

Поздравительное послание митрополиту Поликарпу направил также председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. Кардинал напоминает о важности совместных усилий «в провозглашении Слова Божьего, воспитании новых поколений и служении наиболее нуждающимся». Это братское сотрудничество призвано внести «конкретный и эффективный вклад в полное восстановление общения между нашими Церквами».