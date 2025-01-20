Папа Франциск поздравил Дональда Трампа с инаугурацией

20 января Папа Франциск направил послание Дональду Трампу по случаю его вступления в должность президента Соединённых Штатов Америки.

Святейший Отец сердечно приветствует новоизбранного лидера и возносит молитвы, дабы Всемогущий Бог даровал ему мудрость, силу и опеку при исполнении высоких обязанностей.

Папа Франциск пишет:

«Я надеюсь, что под Вашим руководством американский народ, вдохновляясь идеалами своей нации – страны возможностей и гостеприимства для всех, – будет процветать и всегда стремиться к созиданию более справедливого общества, свободного от ненависти, дискриминации или отчуждения».

Святейший Отец подчёркивает, что человеческая семья сталкивается с многочисленными проблемами и бедствиями войны, и взывает к Богу, дабы Он направлял усилия новоизбранного президента «в деле продвижения мира и примирения между народами».

В конце послания Епископ Рима призывает изобильные Божественные благословения на Дональда Трампа, его семью и на возлюбленный американский народ.



Источник: Vatican News