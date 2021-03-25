Папа Франциск поздравил Бангладеш с праздниками

24 марта Папа Франциск направил приветственное послание жителям Народной Республики Бангладеш по случаю столетнего юбилея со дня рождения шейха Муджибура Рахмана и пятидесятой годовщины независимости страны.

Святейший Отец отмечает, что Бангладеш – «Золотая Бенгалия» – страна редкой природной красоты, «современная нация, которая стремится сохранить единство языка и культуры, уважая различные местные традиции и общины». Это одно из наследий, которое шейх Муджибур Рахман оставил всем бенгальцам: он мудро продвигал культуру диалога и был убеждён, что только в плюралистическом и инклюзивном обществе каждый человек сможет жить в условиях свободы, мира и безопасности и только так можно построить более справедливый и братский мир.

Молодое государство Бангладеш, подчёркивает Епископ Рима, всегда занимало особое место в сердце Римских Пап, которые с самого начала выражали солидарность с его народом, поддерживали в преодолении первоначальных невзгод и в решении сложной задачи созидания и развития нации. «Я надеюсь, что добрые отношения между Святейшим Престолом и Бангладеш будут процветать и впредь», – говорит Папа, вспоминая благоприятный климат встреч и межрелигиозного диалога, который он смог ощутить во время своего визита в азиатскую страну в 2017 году. Святейший Отец надеется, что бангладешские верующие и далее будут свободно продвигать духовные ценности, «которые являются надёжной основой мирного и справедливого общества».

Папа Франциск убеждён, что будущее демократии и здоровье политической жизни страны «связаны с её основополагающими идеалами, с наследием искреннего диалога и уважения законного разнообразия»:

«Как друг Бангладеш, я призываю каждого из вас, особенно молодое поколение, с новой силой трудиться во имя мира и процветания благородной нации, которую вы представляете. Прошу всех вас и впредь проявлять щедрость и гуманитарную осведомлённость по отношению к беженцам, к самым бедным, обездоленным и к тем, у кого нет права голоса».

В конце послания Папа Франциск призывает на жителей южноазиатской страны обильные Божьи благословения.



Источник: Vatican News

На фото — Папа Франциск во время визита в Бангладеш (2017 г.)