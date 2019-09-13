Папа Франциск посетит в ноябре Таиланд и Японию

Визит Папы Франциска в Таиланд пройдет с 20 по 23 ноября, сообщили представители Римско-Католической Церкви Таиланда на пресс-конференции. «Для меня большая честь объявить, что по приглашению правительства Таиланда и епископов королевства Папа Франциск совершит визит в Таиланд с 20 по 23 ноября», – заявил епископ Пол Чанг Ин-Нам.

Подробная программа предстоящего визита Папы Римского, который приурочен к 350-летию присутствия Римско-Католической Церкви в Таиланде, будет опубликована позже. Известно, что Святейший Отец лично возглавит две Мессы. В распространенном в пятницу 13 сентября пресс-релизе отмечается, что «Папа Франциск рад посетить Таиланд как паломник мира и способствовать межрелигиозному диалогу».

По данным пресс-службы Римско-Католической Церкви Таиланда, в королевстве насчитывается 388 тысяч 468 католиков, что составляет 0,58% от общей численности населения страны, превышающего 69 миллионов человек. На территории страны действуют 11 епархий с 524 приходами. Папа Франциск станет вторым в истории Римским Понтификом, посетившим Таиланд. Первым был святой Папа Иоанн Павел II, побывавший в этой стране в 1984 году.

По завершении визита в Таиланд Папа Франциск отправится в Японию. Он будет находиться в «стране восходящего солнца» с 23 по 26 ноября.

Как ожидается, Понтифик посетит Токио, где встретится с императором Нарухито и с премьер-министром Синдзо Абэ, а также совершит визит в города Хиросима и Нагасаки, пострадавшие в результате атомной бомбардировки в 1945 году. «Мы надеемся, что этот визит Папы в Японию послужит дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Японией и Ватиканом», — заявил в ходе пресс-конференции Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Первым Папой Римским, посетившим Японию, был опять-таки Иоанн Павел II. Его визит имел место в 1981 году. Нынешнего Понтифика неоднократно приглашал в свою страну премьер Японии Синдзо Абэ. В частности, он сделал это в ходе своего визита в Ватикан в 2014 году.

По материалам Благовест-инфо