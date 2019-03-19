Папа Франциск посетит с апостольским визитом Румынию

Спустя 20 лет после визита в Румынию св. Иоанна Павла II страну посетит Папа Франциск. По словам католического архиепископа Бухареста Иоана Робу, эта поездка станет подлинным продолжением того, произведшего громадное впечатление на румынское общество и до сих пор памятного ему паломничества. Напомним, что визит Папы Иоанна Павла II в Румынию в 1999 г. стал вообще первым в истории визитом Римского Епископа в «православную» (с преимущественно православным населением) страну.

Нынешний визит Папы Франциска в Румынию пройдет с 31 мая по 2 июня, а его маршрут проляжет по трем городам: Бухаресту, Яссам и Блажу; Папа также посетит Богородичное святилище в Шумулеу-Чук. Предусмотрена также приватная встреча Римского Понтифика с православным Патриархом Румынским Даниилом.

Архиепископ Иоан Робу признал, что нынешняя экуменическая ситуация в Румынии не столь благоприятна, как во времена Иоанна Павла II и Патриарха Феоктиста. Фундаменталистские элементы внутри Румынской Православной Церкви производят много шума, хотя среди простых верных преобладают настроения мира и дружбы. Предстоятель румынских католиков выразил убеждение, что предстоящий визит Папы Франциска станет источником благословений для его страны и будет содействовать общественному согласию.

Большинство населения Румынии традиционно исповедует православие. Католиков обоих обрядов (латинского и византийского, тех и других примерно поровну) — около 2 миллионов, что составляет порядка 10% населения страны.

По материалам Vatican News