Папа Франциск посетил муниципалитет Рима и напомнил об универсальном призвании Вечного города

10 июня Папа Франциск посетил римский муниципалитет на Капитолийском холме и в своей речи поблагодарил итальянское правительство за готовность сотрудничать с церковными властями в проведении Юбилейного 2025 года. Передает русская служба Vatican News.

По словам Святейшего Отца, на протяжении 2800 лет Рим всегда имел «ясное и постоянное призвание к универсальности»: благодаря правовому развитию, организационным способностям, прочным и долговечным институтам «он стал маяком, к которому стремились многие народы в поиске стабильности и безопасности». Древнеримская культура обладала многими ценностями, но также нуждалась в принятии «великого и глубокого послания братства, любви, надежды и свободы»: ответом на потребность в словах вечной жизни стало свидетельство мучеников и живое милосердие первых христианских общин. Со временем Благая весть преобразила жизнь многих людей, принесла с собой надежду и позволила отказаться от рабства, что ранее казалось естественным и неизбежным, отметил Папа:

«Рабство – показательный пример того, что даже в утончённых цивилизациях могут быть культурные элементы, настолько укоренившиеся в менталитете отдельных людей и общества в целом, что они перестают восприниматься как противоречащие достоинству человека. Так происходит и сегодня, когда мы, практически неосознанно, иногда рискуем проявить избирательность и пристрастность в защите человеческого достоинства, маргинализируя или отбрасывая определённые категории людей, которые в итоге оказываются без надлежащей защиты».

Рим цезарей сменился Римом преемников апостола Петра, которые возглавляли Церковь в делах милосердия и «в определённые эпохи были вынуждены замещать гражданские власти в условиях постепенного упадка древнего мира», – сказал Папа, упомянув также о соглашении между Святейшим Престолом и Италией после объединения страны.

Рим всегда укреплялся в своём универсальном призвании, «о чём свидетельствуют работы Второго Ватиканского собора, Святые Юбилейные года, Олимпийские игры 1960 года, а также международные организации, такие как ФАО, у которых есть резиденции в Риме», – напомнил Святейший Отец, отметив, что грядущий Юбилей может позитивно повлиять на город, улучшив его облик и сделав более эффективными общественные службы, причём не только в центре, но и на окраинах.

Итальянская столица обладает универсальным духом, желая служить братству и гостеприимству. «Пусть Рим и впредь показывает свой истинный лик – гостеприимный, радушный, щедрый и благородный», – выразил пожелание Святейший Отец и вознёс молитву Пресвятой Деве Salus Populi Romani, дабы она «неустанно ходатайствовала о Риме и его народе, вселяла надежду и пробуждала милосердие, чтобы в духе своих самых благородных традиций город оставался маяком цивилизации и поборником мира».