Папа Франциск посетил общину «Новые горизонты» во Фрозиноне
Утром 24 сентября Папа Франциск прибыл с незапланированным визитом в итальянский город Фрозиноне, где посетил в частном порядке «Небесную цитадель», церковную структуру, о которой заботится община «Новые горизонты». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.
Примерно в 9 часов 15 минут синий Ford Focus с Епископом Рима прибыл на улицу Томмазо Ландольфи: за короткое время новость разнеслась по интернету, появились видеозаписи прохожих, и многие жители Фрозиноне собрались перед зданием в надежде приветствовать ватиканского гостя. Официальные новости появились позже с пометкой, что этот визит во многом похож на традиционные «Пятницы милосердия» Папы Франциска. Святейшего Отца сопровождал известный итальянский тенор Андреа Бочелли.
«Новые горизонты» были основаны в 1993 году Кьярой Амиранте и стали новой формой общинной и богопосвящённой жизни: её члены принимают нуждающихся и оказывают им разнообразную помощь в своих центрах поддержки и домах семейного типа, занимаются реинтеграцией и трудоустройством людей, которые по разным причинам оказались в тоннеле наркотиков, зависимостей, азартных игр, проституции, ментальных болезней, а также в социальной изоляции, в отторжении со стороны родственников. Святейший Отец уже не раз выражал близость к этой общине: 8 июня этого года — по случаю 25-летия «Новых горизонтов» — Папа Франциск по телефону выразил её членам свои наилучшие пожелания, а также отправил письмо и обратился с видеопосланием к более чем трём тысячам человек, которые собрались отметить юбилей общины в спортивном комплексе Фрозиноне на праздник Пятидесятницы. Во время телефонного разговора, в частности, Святейший Отец приветствовал всех богопосвящённых мирян, которые в рядах общины служат тем, кто оказался на окраинах жизни.
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