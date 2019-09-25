Папа Франциск посетил общину «Новые горизонты» во Фрозиноне

Утром 24 сентября Папа Франциск прибыл с незапланированным визитом в итальянский город Фрозиноне, где посетил в частном порядке «Небесную цитадель», церковную структуру, о которой заботится община «Новые горизонты». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Примерно в 9 часов 15 минут синий Ford Focus с Епископом Рима прибыл на улицу Томмазо Ландольфи: за короткое время новость разнеслась по интернету, появились видеозаписи прохожих, и многие жители Фрозиноне собрались перед зданием в надежде приветствовать ватиканского гостя. Официальные новости появились позже с пометкой, что этот визит во многом похож на традиционные «Пятницы милосердия» Папы Франциска. Святейшего Отца сопровождал известный итальянский тенор Андреа Бочелли.