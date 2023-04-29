Папа Франциск посетил незрячих детей в Будапеште (+ ФОТО)

Утром 29 апреля, во второй день апостольского визита в Венгрию, Папа Франциск совершил частный визит в Институт им. блаженного Ласло Баттьяни-Штраттмана, где встретился с незрячими и слабовидящими детьми, о которых заботится эта церковная организация. Передает русская служба Vatican News.

Приветствуя Святейшего Отца, директор института Дьёрдь Инотай прочитал на латыни молитву св. Франциска Ассизского о мире, а молодые пациенты исполнили несколько песен.

В своей краткой речи Епископ Рима отметил, что молитва св. Франциска, с которой директор центра начал мероприятие, является «программой жизни». Святой Франциск никогда не бежал от окружающей реальности, но всегда стремился принять её и улучшить жизнь других. «Таково Евангелие, чистое и простое, – подчеркнул Папа. – Иисус пришёл, чтобы принять реальность такой, какая она есть, и придать ей импульс. Было бы проще ухватиться за простую идеологию и провозгласить её, не принимая во внимание реальность». Однако Господь избрал путь реальности, и это должно быть целью для всех христиан.

В конце встречи Папа Франциск поблагодарил детей и взрослых за тёплый приём в их доме и преподал апостольское благословение.