Папа Франциск поручил новопоставленным кардиналам различные служения в Римской Курии
Как уже сообщалось, в последнюю субботу ноября Папа Франциск, возглавивший публичную консисторию, пополнил Коллегию кардиналов тринадцатью новыми членами, девятерым из числа которых еще не исполнилось 80-ти лет. Поэтому они имеют не только право принять участие в конклаве, но и обязанность помогать Вселенскому Архипастырю в управлении Церковью, внося свой вклад в труды Римской Курии. В среду 16 декабря в Ватикане было сообщено о назначении их сотрудниками различных дикастерий, заданием которых, в частности, является участие в пленарных ассамблеях этих учреждений.
Так кардинал Марчелло Семераро, Префект Конгрегации по канонизации святых, стал членом Конгрегации Восточных Церквей и Дикастерии по делам коммуникации. Состав Конгрегации по делам епископов пополнил кардинал Паоло Аугусто Лоюдиче, архиепископ Сиены-Колле-ди-Вал-д’Элса-Монтальчино. Руандийский кардинал Антуан Камбанда, архиепископ Кигали, будет теперь трудиться в Конгрегации евангелизации народов.
Двумя новыми членами пополнилась Конгрегация по делам духовенства. Ими стали два иерарха из Азии: архиепископ Каписа на Филиппинах Хосе Адвинкула и апостольский викарий Брунея Корнелиус Сим. Бывший настоятель францисканского монастыря в Ассизи кардинал Мауро Гамбетти стал членом Конгрегации институтов посвященной Богу жизни и обществ апостольской жизни.
Вашингтонский архиепископ кардинал Уилтон Грегори стал членом Дикастерии по делам семьи, мирян и жизни, а генеральный секретарь Синода епископов мальтийский кардинал Марио Грек вошел в состав Папского Совета по содействию христианскому единству. Наконец, архиепископ чилийской столицы кардинал Селестино Аос Брасо пополнил Папскую Комиссию по делам Латинской Америки.
По материалам Vatican News
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