В Ватикане состоялась консистория по возведению в сан 13 новых кардиналов

Вечером 28 ноября в соборе Святого Петра Папа Франциск возглавил очередную публичную консисторию по возведению в сан 13 новых кардиналов, вместе с которыми Коллегия кардиналов теперь насчитывает 229 иерархов, из них 128 имеют право голоса на конклаве. Церемония совершалась с учётом антиковидных мер, с ограниченным числом участников.

На консистории был провозглашён фрагмент из Евангелия от св. Марка (10,32-45): ученики во главе с Иисусом направляются в Иерусалим, где Господь должен будет принять крестные муки и смерть.

В своей проповеди Святейший Отец подчеркнул, что эта сцена из Евангелия происходит на дороге – там, где неизменно странствует Церковь: путь христианской жизни и всей истории спасения ориентирован на пасхальную тайну Господа.

«Крест и воскресение принадлежат нашей истории, они – наш сегодняшний день и постоянная цель нашего путешествия».

Мы всегда должны сопоставлять себя с этим Словом Божьим, подчеркнул Святейший Отец, обращаясь к кардиналам. Евангелист Марк пишет, что ученики «ужасались и, следуя за Ним, были в страхе». Они знали, куда направляются и что их ждёт в Иерусалиме: Иисус не раз говорил им об этом, желая подготовить Своих друзей к тяжёлым событиям. И в этот раз Господь снова предвещает Свои страсти, смерть и воскресение: «Таков путь Сына Божьего, путь Раба Господня. Иисус настолько отождествляет Себя с этим путём, что Сам становится им», – становится этой дорогой, подчеркнул Папа.

Однако после сокровенных слов Иисуса к Нему подходят Иаков и Иоанн и просят позволить сесть у Него в славе «одному по правую сторону, а другому по левую». А это совсем иной путь, и отнюдь не Господень, отметил Святейший Отец. Это дорога тех, кто, возможно, даже не осознавая этого, «использует» Господа для продвижения самого себя; кто преследует собственные интересы, а не интересы Христа. При этом, выслушав Иакова и Иоанна, Господь не огорчается, не гневается: Его терпение поистине безгранично. «Вы не знаете, чего просите», – отвечает Он, извиняя их, но также порицая, — эти ученики не осознают, что сбились с пути и отправились на бездорожье, подчеркнул Папа:

«Дорогие братья, мы все любим Иисуса, все хотим следовать за Ним, но мы всегда должны быть бдительны, чтобы оставаться на Его пути. Ибо ногами и телом мы можем быть с Ним, но наше сердце может быть далеко и сбивать нас с пути. Подумаем о многих видах испорченности в священнической жизни. Так, например, пурпурно-красное облачение кардинала – цвет крови – может стать для мирского духа привилегированным знаком отличия. Тогда ты перестанешь быть пастырем, близким к людям: будешь чувствовать лишь собственное высокопреосвященство. Если ты наполнишься этим, окажешься на бездорожье».

На перекрёстке двух непримиримых путей лишь терпеливый и милосердный Господь может спасти Своих заблудших друзей от опасности потеряться, – лишь Его Крест и воскресение. «Ради них, как и ради всех людей, Он идёт в Иерусалим»: там Он прольёт Свою кровь, погибнет и воскреснет из мёртвых; даруя Святого Духа, Он простит людей, преобразит и «направит их на Свой путь», подчеркнул Епископ Рима:

«И Папа Римский, и кардиналы – все должны постоянно искать своё отражение в этом Слове истины. Это острый меч, который рассекает нас, причиняет боль, но в то же время исцеляет, освобождает и обращает. Обращение – это и есть возвращение с бездорожья на путь Бога. Да ниспошлет нам Святой Дух эту благодать сегодня и навсегда».



Источник: Vatican News