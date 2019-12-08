Папа Франциск подчеркнул важность свидетельства гватемальского мученика, причисленного к лику блаженных

После чтения полуденной молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 8 декабря Папа Франциск отметил важность свидетельства нового блаженного Католической Церкви, монаха из Конгрегации Братьев Христианских Школ Джеймса Миллера, чья беатификация имела место накануне.

Папа напомнил, что этот блаженный погиб как мученик в 1944 г. в ходе Гражданской войны в Гватемале. «Пусть же мученическая смерть этого образцового учителя молодежи, заплатившего жизнью за служение народу и Церкви в Гватемале, утверждает пути социальной справедливости, мира и солидарности в этой близкой моему сердцу стране», – сказал Святейший Отец.

По материалам Vatican News