Папа Франциск подчеркнул важность свидетельства гватемальского мученика, причисленного к лику блаженных

Папа Франциск подчеркнул важность свидетельства гватемальского мученика, причисленного к лику блаженных

Декабрь 08, 2019

После чтения полуденной молитвы «» в воскресенье 8 декабря отметил важность свидетельства нового блаженного Католической Церкви, монаха из Конгрегации Братьев Христианских Школ Джеймса Миллера, чья имела место накануне.

Папа напомнил, что этот блаженный погиб как мученик в 1944 г. в ходе Гражданской войны в Гватемале. «Пусть же мученическая смерть этого образцового учителя молодежи, заплатившего жизнью за служение народу и Церкви в Гватемале, утверждает пути социальной справедливости, мира и солидарности в этой близкой моему сердцу стране», – сказал Святейший Отец.

По материалам Vatican News

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