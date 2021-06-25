Папа Франциск поблагодарил Церковь Аргентины за помощь бездомным

В полдень 24 июня Папа Франциск обратился с благодарственным видеопосланием к членам благотворительных организаций «Ночи милосердия» и «Назаретский дом», действующих под эгидой аргентинского отделения «Каритас» в епархии Мар-дель-Плата на юго-востоке страны. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец выражает глубокую признательность за их заботу о бедных и отмечает, что, по словам местного епископа Габриэля Местре, члены организаций арендовали две гостиницы, чтобы помочь 130 бездомным пережить суровую и влажную зиму на побережье Мар-дель-Плата: «Спасибо всем – мирянам, мирянкам, пастырям, благотворителям Церкви и всем слоям общества – за служение Христу в лице самых бедных и отверженных братьев и сестёр. Посреди вас Христос, а центр Евангелия – это бедные. Спасибо от всего сердца за то, что вы делаете!»

В течение 365 дней в году миряне из аргентинских организаций разносят бездомным и неимущим коробки с едой, выслушивают их проблемы, играют с детьми, общаются, пытаясь наладить их социальную реинтеграцию.