Папа Франциск поблагодарил детей из нижегородского прихода

Папа Франциск поблагодарил детей из нижегородского прихода

Апрель 08, 2021

7 апреля настоятель нижегородского прихода о. Георгий Кромкин получил из Государственного секретариата Святейшего Престола с благодарностью от Папы Франциска в адрес детей, поздравивших его с Рождеством и поделившихся с ним радостью накануне своего Первого Причастия.

Поблагодарив детей и поздравив их с Первым Причастием, Папа передал своё благословение прихожанам и попросил молиться о себе, сообщает Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве.

Само письмо из Ватикана, а также поздравительные открытки, которые отправили Папе, можно посмотреть на странице прихода в Нижнем Новгороде: https://bit.ly/3wDHQZi

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