Папа Франциск поблагодарил детей из нижегородского прихода

7 апреля настоятель нижегородского прихода о. Георгий Кромкин получил письмо из Государственного секретариата Святейшего Престола с благодарностью от Папы Франциска в адрес детей, поздравивших его с Рождеством и поделившихся с ним радостью накануне своего Первого Причастия.

Поблагодарив детей и поздравив их с Первым Причастием, Папа передал своё благословение прихожанам и попросил молиться о себе, сообщает Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве.

Само письмо из Ватикана, а также поздравительные открытки, которые дети отправили Папе, можно посмотреть на странице прихода в Нижнем Новгороде: https://bit.ly/3wDHQZi