Папа Франциск побеседовал по телефону с Джо Байденом

Директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни подтвердил информацию американских СМИ, согласно которой Папа Франциск провел 12 ноября с.г. телефонный разговор с новоизбранным президентом США Джо Байденом.

Издание USA Today сообщило, что Байден поблагодарил Папу за поздравления с избранием на пост президента США и преподанное в этой связи благословение.

Политик заверил Епископа Рима в своем желании сотрудничества «на основании нашей общей веры в достоинство и равенство всех людей, а также общих подходов к таким вопросам как изменения климата, готовность принимать мигрантов и беженцев, внимание к нуждам бедняков и маргинальных слоев общества».

Отметим, что Джо Байден имеет ирландские корни, учился в католической школе, неоднократно заявлял о своей принадлежности к Католической Церкви, регулярно участвует в святых Мессах – чаще всего в небольшой церквушке в своем родном городе Уилмингтон в штате Делавэр. Он станет вторым в истории США президентом-католиком после Джона Кеннеди.

Поздравления с победой на президентских выборах Джо Байдену направил также американский епископат. Председатель конференции католических епископов США архиепископ Хосе Гомес призвал всех духовных лидеров страны сплотиться для достижения национального единства, сознавая возложенную на них обязанность вступать в диалог и идти на компромиссы ради общего блага. «Демократия требует от всех нас, чтобы мы действовали в духе справедливости и самодисциплины. Она требует от нас уважать свободу выражения мнений и относиться друг к другу с любовью и доброжелательностью, даже если мы в корне не соглашаемся в наших дебатах относительно тех или иных положений закона и общественного порядка», – заявил американский иерарх.



По материалам Vatican News