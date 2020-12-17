Папа Франциск: переживаемые трудности помогают нам ощутить подлинный «дух Рождества»

На общей аудиенции в среду 16 декабря Папа Франциск высказал пожелания, чтобы неудобства, доставляемые пандемией, помогли очистить празднование Рождества Христова от потребительства.

«Хотел бы призвать всех ‘ускорить шаг’, – сказал Понтифик, – в направлении истинного Рождества Христова, Рождества Иисуса Христа. В этом году нас ждут ограничения и неудобства, но подумаем о том, каким было Рождество Христово для Девы Марии и святого Иосифа: не было роз и цветов! Сколько трудностей на них обрушилось! Сколько беспокойств! Но их вели и поддерживали вера, надежда и любовь. Пусть так будет и в нашем случае!». Далее Предстоятель Вселенской Церкви пожелал, чтобы переживаемые нами ныне испытания помогли очистить празднование Рождества Христова от потребительства, и это праздник стал более более религиозным по духу, переживался с подлинным благочестием.

Сославшись на начало новенны к Младенцу Иисусу, Папа Франциск призвал на вступивших в последний отрезок Адвента верных молитвенное заступничество святого Иосифа. «И пусть Младенец Иисус, созерцавший в его лице любящий лик Отца, исполнит ваши сердца – особенно в это нелегкое время – уверенностью в том, что наш Небесный Отец является Богом милосердия, что Он благ ко всем людям, что Его милости обильно изливаются на всех без исключения Его детей», – добавил Святейший Отец.

По материалам Vatican News