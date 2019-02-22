Папа Франциск открыл встречу посвященную защите несовершеннолетних в Церкви

Утром 21 февраля в Новом Зале Синода в Ватикане началась встреча, посвящённая защите несовершеннолетних в Церкви, которая продлится до 24 февраля. После совместной молитвы Папа Франциск открыл собрание и произнёс вступительное слово, — сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Перед лицом «чумы сексуального насилия, совершаемого людьми Церкви в отношении детей», мы начинаем «наш путь, вооружёнными верой и духом максимальной честности, мужества и конкретности», сказал Папа. Обращаясь к патриархам, кардиналам, архиепископам, епископам, настоятелям и иерархам со всего мира Папа призвал прислушаться к Святому Духу, дабы обратить внимание на «крик детей, молящих о справедливости»: «Над нашей встречей тяготеет груз пастырской и церковной ответственности, налагая на нас обязанность обсудить вместе, коллегиально, искренне и углубленно, как бороться с этим злом, от которого страдает Церковь и человечество. Святой Божий Народ смотрит на нас и ждёт от нас не простого и очевидного осуждения, а подготовки конкретных и эффективных мер. Нам нужна конкретность».

Чтобы помочь предстоящим размышлениям, Папа поделился «некоторыми важными критериями, сформулированными различными комиссиями и епископскими конференциями» в качестве руководящих принципов, и передал их участникам встречи, подчеркнув, что эти критерии ни в коем случае не «отнимают у них права на творчество». Затем Святейший Отец поблагодарил Папскую Комиссию по защите несовершеннолетних, Конгрегацию вероучения и членов Организационного комитета «за отличную работу, проделанную с большой самоотдачей в ходе подготовки этой встречи». «Я молю Святого Духа поддержать нас в эти дни и помочь нам превратить это зло в возможность для осознания и очищения. Пусть Дева Мария просветит нас, дабы мы попытались залечить серьёзные раны, нанесенные скандалом педофилии детям и всему Народу Божию».

Встреча в Ватикане началась с молитвы, во время которой прозвучали свидетельства жертв. Присутствующие произносили свои молитвы, чтобы каждый мог услышать тех, кто подвергся насилию и ранениям, жестокому обращению и злоупотреблениям, дабы справедливость восторжествовала. Долгое и тяжёлое молчание последовало за одним из прочитанных свидетельств: «Никто меня не слушал, ни мои родители, ни друзья, ни церковные власти. Они не слушали меня и не видели моих слёз. И я спрашиваю себя: почему? Почему Бог меня не услышал?»