Папа Франциск открыл Специальную Ассамблею Синода Епископов, посвященную проблемам Амазонии

В воскресенье 6 октября Папа Франциск возглавил Мессу в базилике Святого Петра по случаю открытия Специальной Ассамблеи Синода Епископов на тему «Амазония: новые пути для Церкви и интегральной экологии». Работа Синода продлится до 27 октября.



Обращаясь к делегатам Высокого Собрания, Папа призвал иерархоd становиться даром для других, совершая бескорыстное служение. Чтобы быть верными этому призванию и миссии, необходимо «возгревать в себе Божий дар», напомнил Папа слова апостола Павла. «Дар, который мы получили — это огонь, это способная испепелять любовь к Богу и братьям. Неспособное разгореться, без подпитки извне, покрытое слоем золы пламя замрет и угаснет. Так случится и с нами, если всё останется как есть, если девизом наших дней станут слова: ‘так всегда было’. Дар Божий умрет, будучи подавлен золой страхов и озабоченностью, связанной с защитой status quo«, — предупредил Святейший Отец и напомнил слова своего предшественника Бенедикта XVI, указывавшего, что пастырское окормление должно охватывать не только уже воцерковленных, но и тех, к кому обращена миссия. Лишь в этом последнем случае можно говорить о зрелости церковной общины. «Иисус пришел не для того, чтобы принести прохлаждающий вечерний ветерок, а для того, чтобы низвести огонь на землю», — подчеркнул Понтифик.



«Возгревать в себе дар Божий, поддерживать пылание огня Святого Духа — это нечто прямо противоположное тому, когда мы оставляем вещи идти своим чередом, пускаем дела на самотек. Быть постоянно верными новизне Духа — это особая благодать, о которой следует просить в молитве. Так пусть же Он, обновляющий Собою всё, одарит нас бесстрашием и здравомыслием, вдохновит наш Синод обновить пути Церкви в Амазонии, чтобы миссионерский огонь никогда не угасал», — сказал Святейший Отец и еще раз указал, что Божий огонь — это любовь, которая освящает, согревает и дает жизнь, а не уничтожает и пожирает: «Если без любви и уважения пожираются целые народы и культуры, это не Божий огонь, это огонь мира сего», — констатировал Понтифик, с сожалением вспоминая времена, когда «Божий дар не предлагался, а навязывался, когда вместо евангелизации проводилась колонизация». «Так пусть же Бог не допустит, чтобы мы поддались соблазну нового колониализма», — призвал Папа и отметил, что Божий огонь несет в себе тепло, способное привлечь и объединить, тепло, которым легко можно делиться. А вот огонь мира сего убивает, подпитывается эгоистическими интересами, жаждой прибыли, продвижением собственных интересов, уничтожением разнообразия всего и вся. Святейший Отец призвал свидетельствовать о Евангелии, будучи готовыми пострадать за него, призвал любить вплоть до мученичества, проповедовать, пользуясь не ресурсами мира сего, а одними только ресурсами Бога: неизменно пребывая в смиренной любви, веруя, что единственный способ что-то по-настоящему обрести в жизни – это потерять его ради любви.



В заключение своей проповеди Папа Франциск еще раз подчеркнул, что «многие братья и сестры в Амазонии несут тяжкий крест и жаждут дарующего свободу утешения Евангелия, жаждут ласковой любви Церкви. Ради них и с ними мы будем шагать вместе», — подвел итого Святейший Отец.



По материалам Vatican News