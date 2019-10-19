Папа Франциск открыл обновленную этнологическую экспозицию в Ватиканских Музеях

В пятницу, 18 октября с.г., в комплексе Ватиканских Музеев состоялась инаугурация Этнологического Музея «Anima mundi» и выставки, посвященной Амазонии «Mater Amazonia – Глубокое дыхание мира». В мероприятии принял участие Папа Франциск, который обратился к собравшимся со словами приветствия.

Этот отдел Ватиканских Музеев уходит своими корнями в 1925 год, когда по замыслу Папы Пия ХІ, была сформирована экспозиция из культурных и художественных достопримечательности неевропейских народов, включая также некоторые коллекции предыдущих эпох. Теперь, после реорганизации, данный отдел вступает в новый этап своей истории под красноречивым названием Ватиканский Этнологический Музей «Anima Mundi». В одной из его секций, чтобы засвидетельствовать солидарность с важными трудами продолжающегося в Ватикане Синода, организовано выставку, посвященную Амазонии.

Сославшись на название музея «Anima mundi», что с латинского переводится как «Душа мира», Святейший Отец отметил, что Ватиканские Музеи призваны всё больше и больше становиться живым «домом», открытым для всех народов мира, местом, где становится само собой очевидным, что Вселенская Церковь не знает ограничений. «Всякий, кто сюда приходит, – добавил Понтифик, – должен почувствовать, что в этом доме есть пространство и для него, для его народа, его традиции, его культуры».

Папа высоко оценил организацию экспозиции, ключевым понятием которой является ее продуманная логичность: многочисленные музейные экспонаты родом из разных уголков земного шара, ярко иллюстрируют дух создавших их народов в их единстве в главном и в многообразии форм выражения, а также в их диалоге друг с другом. «Красота объединяет нас, – подчеркнул Святейший Отец. — Она приглашает нас жить в человеческом братстве, решительно противостоя культуре враждебности, расизма, национализма, искушения которой подстерегают нас на каждом углу».

«Так пусть же этот Этнологический Музей, – пожелал в заключение Папа Франциск, – бережно хранит свою особую идентичность и напоминает всем нам о ценности гармонии и мира между народами и нациями. Пусть произведения искусства, собранные здесь, отзовутся гласом Божиим во всех, кто будет посещать эту экспозицию».

По материалам Vatican News