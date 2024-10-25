Папа Франциск опередил своих предшественников по количеству канонизированных им святых

Канонизировав 20 октября 14 подвижников, Папа Франциск вышел на первое место среди всех Римских понтификов по числу прославленных святых – это число составило 926.

Если за 27 лет своего понтификата – одного из самых долгих в истории Католической Церкви – Иоанн Павел II причислил к лику святых 483 человека, то Франциск уже через два месяца после восшествия на папский престол, в мае 2013 года, канонизировал сразу более 800 человек. Стоит отметить, что решение о столь массовой канонизации было принято еще Бенедиктом XVI – он утвердил его в день своего отречения, 11 февраля 2013 года. Среди многочисленных новопрославленных святых были 813 Отрантских мучеников – итальянских католиков, убитых османами в 1480 году.

Интересно, что в том же году Папа Бергольо причислил к лику святых итальянскую монахиню Анджелу из Фолиньо и французского иезуита Пьера Фавра, опустив церемонию канонизации, – дело ограничилось публикацией декрета понтифика. Впоследствии Франциск неоднократно поступал таким образом.

Хотя многие думают, что прославление тех или иных святых в значительной степени зависит от личного выбора Папы, это не так. Действительно, ни одна канонизация не может состояться без благословения понтифика, однако этому предшествует долгий процесс, который может затянуться на десятилетия или даже на века. Например, французский монах-траппист Шарль де Фуко, убитый в Алжире в 1916 году, был канонизирован в 2022 году, тогда как дело о его прославлении было открыто еще в 1926-м.

На сегодняшний день в ватиканской Дикастерии по канонизации святых находится на рассмотрении от двух до трех тысяч дел о прославлении в лике святых или блаженных. Со времени пандемии Covid-19 процесс замедлился: в 2020 году, впервые за 30 лет, не состоялось ни одной канонизации. В 2021 году была канонизирована всего одна святая, в 2022-м – 12 святых, а в 2023-м – опять ни одного.

В текущем году Папа Франциск совершил две церемонии канонизации: в феврале он причислил к лику святых аргентинскую подвижницу Марию Антонию де Пас и Фигероа, более известную как Мама Антула (1730–1799), а 20 октября – 14 святых. Речь идет об 11 мучениках, убитых в Дамаске в 1860 году во время христианских погромов, организованных друзами: семерых испанцах, одном австрийце и троих местных жителях – мирянах Маронитской Церкви, а также трех других подвижниках: итальянском священнике Джузеппе Алламано и двух монахинях – канадке Мари-Леони Паради и итальянке Элене Гуэрре – все они жили в XIX-XX вв.

Среди святых, канонизированных нынешним понтификом, – трое его предшественников на престоле св. Петра: в апреле 2014 года, в присутствии почетного Папы Бенедикта XVI, он прославил Иоанна XXIII и Иоанна Павла II, а в 2018 году – Павла VI.



Источник: «Благовест-инфо»

(На фото – святая Маргарита Бэйс, канонизированная Папой Франциском 13 октября 2019 года)